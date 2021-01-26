Başkan Büyükgöz, göç idaresini ziyaret etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlana Kapalı Kompleksi içerisinde tahsis edilen birimde hizmet vermeye başlayan Göç İdaresi Başkanlığı Gebze Hizmet Ofisini ziyaret etti.

Göç İdaresi Başkanlığı Gebze Hizmet Ofisini ziyaret eden Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Göç idaresinin bir ihtiyaç olduğunu belirten Büyükgöz, "Bölgemizde bir ihtiyaç haline gelen göç idaresine ilişkin bölge işlemler artık Gebze’mizde bu hizmet biriminde yapılacak. Göreve başlayan idareci ve çalışanlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı Gebze İlçe Çalışma Grubu Başkanı Veysel Kıyak, çalışmalar hakkında bilgi verdiği Zinnur Büyükgöz’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.