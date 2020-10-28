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Başkan Büyükgöz esnaflara Türk Bayrağı hediye etti
GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİ ESNAFI ZİYARET EDEREK İŞ YERLERİNE ASMALARI İÇİN TÜRK BAYRAĞI HEDİYE ETTİ.
KOCAELİ 28.10.2020, 15:22
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnafı ziyaret ederek iş yerlerine asmaları için Türk Bayrağı hediye etti.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnafı ziyaret ederek iş yerlerine asmaları için Türk Bayrağı hediye etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e esnaf ziyaretinde belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Büyükgöz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında iş yerlerine asmaları için bayrak hediye etti. Esnafın Cumhuriyet Bayramını ve Mevlid Kandilini kutlayan Başkan Büyükgöz, “Zor zamanlardan geçiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi bozmak istiyorlar. Allah onlara fırsat vermesin birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.
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