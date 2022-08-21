Başkan Büyükgöz: "Esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim"

Kirazpınar’da kurulacak geçici semt pazarı için kura çekimi yapıldı. Kuraya katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geçici semt pazarımızda, kapalı pazarımız yapılana kadar siz değerli esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gebze’de bulunan Kirazpınar Semt Pazarı için kuralar çekildi. 1 Eylül tarihi itibariyle Kirazpınar Şehit Gaffar Okkan Caddesi 2744 sokak ile 2747 sokak arasında her hafta perşembe günleri kurulacak geçici semt pazarının kura töreninde açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Mahallemize yapacağımız hizmet tesisi ve kapalı pazar alanının mülkiyet sorununu çözdük. Projesini de tamamladık. İlerleyen günlerde ihale sürecini de başlatmış olacağız" dedi.

"Kapalı pazarımız yapılana kadar tahsis ücreti almayacağız"

Kapalı pazar yapılana kadar tahsis ücreti alınmayacağının altını çizen Başkan Büyükgöz, "Bu aşamada hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabileceği geçici bir semt pazarı kuruyoruz. Perşembe günleri hizmet verecek pazarımızı 1 Eylül’de hizmete, siz değerli esnaf kardeşlerimizin katkılarıyla açmış olacağız. Sizlerle kura çekimi vesilesiyle bir araya geldiğimiz geçici semt pazarımızda, kapalı pazarımız yapılana kadar siz değerli esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.