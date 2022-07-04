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Başkan Büyükgöz, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Katıldıkları dünya şampiyonalarında kendi kategorilerinde ve branşlarında dünya ikincisi olan genç sporcuları makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tebrik ederek ödül takdiminde bulundu.

KOCAELİ 04.07.2022, 13:22
Başkan Büyükgöz, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Katıldıkları dünya şampiyonalarında kendi kategorilerinde ve branşlarında dünya ikincisi olan genç sporcuları makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tebrik ederek ödül takdiminde bulundu.

Kick light 65 +’de dünya ikincisi olan Tuana Çifçi ve Lowkick Genç Erkek 89 kilogramda dünya ikincisi olan Musa Can Batak’ı makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençleri tebrik ederek ödüllerini takdim etti. Genç sporcuların başarıyla gurur duyduklarını ifade eden Büyükgöz, ziyarette hazır bulunan Altay İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Altay, antrenör Ahmet Kalkan ve beraberindeki heyeti de tebrik etti. Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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