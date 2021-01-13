Son Dakika
Başkan Büyükgöz Bakan Dönmez’in düzenlediği toplantıya katıldı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in telekonferans yöntemiyle düzenlediği toplantıya katıldı.
KOCAELİ 13.01.2021, 16:31
1
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in telekonferans yöntemiyle düzenlediği toplantıya katıldı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in telekonferans yöntemiyle düzenlediği toplantıya katıldı. “Yenilenebilir Enerji Mevzuatı, Mevzuattaki Sorunlar ve Uygulama Yöntemleri” konulu toplantıya ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’de katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz telekonferansla düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada” Sayın Bakanımız Başkanlığında gerçekleşen toplantının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Başkan Büyükgöz sözlerini, “Gebze Belediyesi olarak her türlü geri dönüşüm projesinin içinde yer alıyor ve almaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmakta dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması için oldukça önemli. Toplantıda Sayın Bakanımıza Gebze Belediyesi olarak güneş enerjisinden faydalanmayı hedefleyerek kurum olarak kendi elektriğimizi üreteceğimiz projelerimizi anlattık. İlk etapta kapalı pazar alanlarımızın çatılarında konuşlandıracağımız panellerle güneş enerjisinden faydalanarak bu alanların elektrik ihtiyacını karşılayacağız” diyerek noktaladı.
6°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü