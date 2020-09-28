Başkan Büyükgöz Atlı Eğitim Merkezi’nde denetimde
GEBZE BELEDİYESİ GAZİLER ATLI EĞİTİM MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNAN GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ, “ATLI BİNİCİLİK SPORUNA İLGİ DUYAN VATANDAŞLARIMIZI, RANDEVU ALARAK, PROFESYONEL EKİBİMİZİN VERDİĞİ DERSLERE KATILMAYA DAVET EDİYORUM” DEDİ.
Gaziler Atlı Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Atlı binicilik sporuna ilgi duyan vatandaşlarımızı, randevu alarak, profesyonel ekibimizin verdiği derslere katılmaya davet ediyorum” dedi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Atlı Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Gebze Belediyesi bünyesinde Gaziler Dağı’nda kurulan Atlı Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, devam eden eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çocukların ve gençlerin binicilik sporuyla tanıştığı Gebze Belediyesi Atlı Eğitim Merkezi’nde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek 4 ve 14 yaş gruplarına eğitim ücretsiz eğitimler devam ediyor.
Atlı Eğitim Merkezi’nin Gebzeli çocukların ve gençlerin emrinde olduğunu dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “4 yaş aralığındaki evlatlarımıza hayvan sevgisi aşılamak adına ve binicilik sporuyla tanışmaları için atlı gezinti imkanının tanındığı merkezimizde, 14 yaş üzeri gençlerimize ve yetişkinlerimize de 10 haftalık bir programla binicilik eğitimleri verilmektedir. Engelli evlatlarımızın da ayrı bir programla eğitim aldığı merkezimizde alınan hijyen tedbirlerine bağlı kalarak, pandemi sonrasında ki yeni normal dönemden bugüne kadar 2 bin 500 vatandaşımızın binicilik sporu yapması sağlanmıştır. Atlı binicilik sporuna ilgi duyan vatandaşlarımızı, telefon üzerinden randevu alarak, profesyonel ekibimizin verdiği derslere katılmaya davet ediyorum” dedi.
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