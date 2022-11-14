Başkan Büyükgöz anlattı, vatandaşlar dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantısında vatandaşlar ile bir araya geldi. Projelere ilişkin sunum yapan Büyükgöz, talep ve önerileri de dinledi.

Arapçeşme Mahallesi’nde düzenlenen programa Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra belediye başkan yardımcıları, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, AK Parti mahalle teşkilatı yöneticileri de katıldı. Başkan Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde mahalleye kazandırılan belediyecilik hizmetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Belediye hizmetlerinin ve projelerin vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre şekillendirildiğini vurgulayan Zinnur Büyükgöz, "Gönül belediyeciliği anlayışımızın temelinde istişare var. Mahallelerimizi ve ilçemizi güzelleştirmek adına yeni hizmetleri sizlere sorarak, danışarak ve fikir birliğine vararak uygulamaya koyuyoruz. Katılımınızdan ötürü siz kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Program, soru ve cevap bölümüyle tamamlandı.