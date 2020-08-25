Başkan Büyükakın’ın “Erken bitirin” talimatı iletildi

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaları inceleyen Genel Sekreter Gündoğdu, Başkan Büyükakın’ın “Erken bitirin” talimatını müteahhit firmaya iletti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yapımı devam eden Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaları inceledi. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Genel Sekreter Gündoğdu, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın yolun bir an önce bitirilmesi talimatını müteahhit firmaya bildirdik. Aksilik olmazsa belirlenen iş takviminden önce yolumuzu tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Ana artellerde yaptığı çalışmalarla trafik yükünü azaltmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda şehirlerarası yolcu ve lojistik yükünün önemli bir kısmını üstlenen Karamürsel’de çalışmalarını sürdürüyor. Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda yapılan çalışmalarda altyapı çalışmaları ise devam ediyor. Kavşak çalışmasını yerinde inceleyen Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, iş takviminden önce çalışmayı tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve müteahhit firma yetkilileriyle alanda incelemelerde bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, Başkan Tahir Büyükakın’ın bu projeye son derece önem verdiğini de vurgulayarak “Proje sahasında yoğun bir çalışma temposu var. Ancak biz müteahhit firmamızdan daha hızlı olmasını ve kısa sürede çalışmayı tamamlamasını istiyoruz. Başkanımız Tahir Büyükakın, bu noktada bizden bilgi almakta ve projeyi yakından takip etmektedir. Kendisinin talimatı da kavşak projesinin belirlenen tarihten önce tamamlanmasıdır” diye konuştu.

Yapılan köprülü kavşak Battı-çıktının tünelinin 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 1600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olma üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tamamlanmasının ardından bölgenin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak olan projenin 2021 yılı başlarında tamamlanması planlanıyor.