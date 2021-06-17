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Başkan Büyükakın’dan İzzettin Doğan’a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’ı evinde ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

KOCAELİ 17.06.2021, 14:09
Başkan Büyükakın’dan İzzettin Doğan’a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’ı evinde ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cem Vakfı Genel ve Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’ı İstanbul’daki evinde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Doğan, Kocaeli’deki çalışmalar için de başarılar diledi. Başkan Büyükakın ise, Cem Vakfı Onursal Başkanı Doğan’a sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileğinde bulundu. Yaklaşık iki saat süren ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasından sonra sona erdi.
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