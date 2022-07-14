Başkan Büyükakın: "Yeşil alan miktarımız bugün itibariyle 25 milyona yaklaştı"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "2004 yılında 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarımız bugün itibariyle tam 25 milyona yaklaştı. Bu rakamların daha yukarılara çıkması içinde özel bir gayretimiz var" dedi.

Tahir Büyükakın, Darıca Millet Bahçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Büyükakın’a, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti.

Kocaeli’nin önemli bir kent olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Biz de güzel Kocaeli’mizin daha huzurlu, daha mutlu, daha yaşanabilir bir şehir olması için, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için projelerimizi uzun vadeli olarak planlıyor ve hayata geçiriyoruz. İşte Darıca Millet Bahçesi de bunun en güzel örneklerindendir. 2004 yılında 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarımız bugün itibariyle tam 25 milyona yaklaştı. Bu rakamların daha yukarılara çıkması içinde özel bir gayretimiz var" dedi.

"Dünyada artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor"

"Marmara hepimizin, İzmit Körfezi hepimizin" diyen Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Bu nedenle çok çalışmak ve halkımızın hak ettiği projeleri ve eserleri yapmak için çalışıyoruz. Tabii eser ve hizmet siyasetimizde ki enerjimizle gücümüzü aziz hemşerilerimizden alıyoruz. Çalışma üzerine hayatımızı ve tüm işlerimizi kurgularken, diğer bir taraftan halkımızla olan gönülden gönüle bağlılığımızı da güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın bize olan sevgi ve muhabbeti bizleri son derece mutlu ediyor. Tabii bununla birlikte daha çok çalışmamız için sorumluluklarımızı bize hatırlatıyor. Çok şükür göreve geldiğimiz günden beri milletimiz için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz"

"Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz"

Gençler ile dünyadaki iklim değişikliğinin kötü sonuçlarını üzerine sohbet eden Başkan Büyükakın, "İklim değişikliğinden kaynaklanan ve kaynaklanacak sorunların ortadan kaldırılması için hemen özellikle G7 ülkelerinin çok büyük kararlılıkla harekete geçmesi gerekiyor. İklim değişikliğinin çözümü noktasında Türkiye’nin çalışmaları önemlidir ancak elbette yeterli olmayacaktır. Çünkü bu dünyanın ortak sorunudur. Ancak yerelde bizler bu soruna karşı üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Daha çok yeşil alan ve ormanlaştırma alanında ekiplerimizin yoğun bir gayreti var" sözlerine ekledi.