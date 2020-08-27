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Başkan Büyükakın: “Verdiğimiz destekler verimli ürünlere dönüştü”

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, KANDIRA’NIN DÖNGELLİ KÖYÜNDEKİ KARPUZ HASADINA KATILARAK SERALARDA İNCELEME YAPTI.

KOCAELİ 27.08.2020, 11:33
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Başkan Büyükakın: “Verdiğimiz destekler verimli ürünlere dönüştü”

Kandıra Döngelli köyündeki karpuz hasadına katılarak seralarda inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çiftçimize verdiğimiz desteklerin verimli ürünlere dönüşmesi bizi son derece mutlu etmiştir” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra’nın Döngelli köyünde gerçekleştirilen karpuz hasadına katıldı. Kandıra Karpuzu’nun hasat edilmesi nedeniyle çiftçilerin mutluluğuna ortak olan Başkan Büyükakın, seralarda inceleme yaptı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve beraberindeki heyetin katıldığı hasat sonrası açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Verdiğimiz desteklerin çiftçimizin alın teriyle kaliteli ürüne dönüşmesini görmek çok güzel bir duygu. Bereketli topraklarımızdan daha verimli ürünlerin alınması için elimizden gelenin daha da fazlasını yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Kandıralı ve Döngelli çiftçilere karpuz tohumundan fidan desteğine, süt soğutma tankından tavukçuluğa, yem bitkisi tohumundan modern sera yapımına kadar birçok alanda destek verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Topyekün bir üretim seferberliğiyle Kocaeli’yi tarımda da hayvancılıkta da bölgesel bir yatırım merkezi yapmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın üretim kapasitesine, yeterliliğine ve çalışkanlığına bizler inanıyoruz. Tarımda üretimin alt yapısına dönük tüm adımlarımızı atıyoruz. Ürüne dönük desteklerimiz, Kocaeli’nin her noktasında çiftçimizle buluşuyor. Bununla birlikte Bakanlığımız ile tarımda inovasyona inanıyor ve geniş tabanlı uygulamalara yatırım yapılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kandıra’nın Döngelli köyünde tarlalarda emeğini ortaya koyan vatandaşlarla sohbet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın, önümüzdeki on yılların gündemi olan Bio-güvenlik ve siber güvenliğin yanı sıra gıda güvenliğinin de çok önemli olduğuna değinerek, “Akçakoca’nın yurdu gösterdiğimiz ilgi ve teşvikle beraber çalışkan insanıyla serpilmeye ve gelişmeye devam ediyor. Tadanların bir daha vazgeçemediği Kandıra Karpuzu’nun üretilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği çiftçimize verdik. Bizim kentimizde unutulmaya yüz tutan lezzetleri gün yüzüne çıkarmak gibi bir görevimizin olduğunu da inanıyoruz. Bu konuda ekiplerimizle birlikte çalışmalar ortaya koyduk. İşte bu gayretin ve emeğin karşılığını bugün Kandıralı hemşehrilerimizin emeğiyle tarlada görüyoruz” şeklinde konuştu.

Kocaeli’nin önemli tatlarından biri de hiç şüphesiz Kandıra Karpuzu olduğını söyleyerek ata tohum projesinin önemine değinen Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyemize bağlı ziraat mühendislerimizin kontrolünde Kandıra Karpuzumuz doğal olarak yetiştiriliyor. O kadar büyük bir emek var ki bu projede, kaliteli, verimli ve doğal bir karpuz için yoğun bir mesai ortaya koyuldu. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz, verilen ziraat mühendisi desteği ile üretimin tüm aşamalarını kontrol ediyor. Verdiğimiz ücretsiz danışmanlık hizmetiyle doğal yollarla yetiştirilen tarım ürünlerinin verimi artıyor, üretici daha fazla kazanıyor. Tabi bunun yanında doğal yollarla yetişen lezzetli Kandıra Karpuzunun tadına da hemşehrilerimiz ve ülkemizin farklı noktalarındaki vatandaşlarımız varıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükakın son olarak, “Tevazu, samimiyet ve gayret ile çok çalışmaya devam ediyoruz. Ne yapıyorsak milletimizle birlikte yapıyor, birlikte başarıyoruz. İşte bugün buradaki ürünler bunun en güzel göstergesidir. Halkımızla birlikte yürüyor, gönül sarayını hep birlikte ihya ediyoruz. Çalışmaktan, vatandaşımızla bir olmaktan, onun sesine kulak vermekten asla geri durmuyoruz. Kadirşinas milletimiz de bunu çok iyi görmektedir” ifadelerini kullandı.

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