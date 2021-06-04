Başkan Büyükakın, “Tüm çabamız daha hızlı olmak için”

İtfaiyesi teşkilatının daha kaliteli daha hızlı hizmet verebilmesi amacıyla kente yeni idari bina ve eğitim alanı kazandırdıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kentimizde ki olaylara daha nasıl en hızlı bir şekilde müdahale ederiz ekibimizle birlikte buna çalışıyoruz” dedi.

Yaptığı yatırımlarla her geçen gün gücüne güç katan Kocaeli İtfaiyesi, şehrin belli noktalarına yaptığı yeni müfreze ve hizmet binalarıyla da olaylara daha hızlı müdahale etmeyi hedefliyor. Kocaeli itfaiyesinin daha kaliteli hizmet verebilmesi için yeni idari bina ve eğitim alanı kazandırılıyor. İnşası süren projeyi yerinde inceleyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kentimizde ki olaylara daha nasıl en hızlı bir şekilde müdahale ederiz ekibimizle birlikte buna çalışıyoruz. Çabamızda gayretimizde bunun içindir. Bu amaca uygun yatırımları da şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

Olaylara müdahale hızını arttırmak hedefiyle çalışmaları çok yönlü incelediklerini belirten Büyükakın, “Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında inşa ettiğimiz müfreze binasının ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığı’mıza çok yeni bir alanı kazandırıyoruz. Uluslararası Fuar Merkezi yanında inşa ettiğimiz bu hizmet binamız toplam 20 bin 630 metrekarelik alandadır. En önemli amacımız 6 dakikanın altında olan müdahale edebilme kabiliyetimizi korumak, hatta bunu daha aşağılara çekmek için çalışıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki olaylara hızlı müdahale edebilmek için gerek teknolojik gerek araç gereç gerekse müfrezelerin planlanması gerekmektedir. Bu detayları gerçekleştirerek müdahale sürelerimizi en kısa olacak şekilde yapma gayretindeyiz. Burada İtfaiyeci olarak şehrimize hizmet eden çalışan kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Çok büyük fedakarlıkla hizmet ediyorlar. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

İncelemede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve teknik ekipler hazır bulundu.