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Başkan Büyükakın talimat verdi, ekipler üstyapı çalışmalarını başlattı

İzmit ilçesi Gökçeören Mahallesi ve Çeribaşı Topallar arasında bulunan yolda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla üstyapı çalışmalarına başlandı.

KOCAELİ 18.04.2021, 09:56
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Başkan Büyükakın talimat verdi, ekipler üstyapı çalışmalarını başlattı

İzmit ilçesi Gökçeören Mahallesi ve Çeribaşı Topallar arasında bulunan yolda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla üstyapı çalışmalarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesi Gökçeören Mahallesi ile Çeribaşı Topallar arasında yer alan yolda terasman çalışmasına başlanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla yapımına başlanan 5 kilometrelik yolda terasman çalışması sonrası asfaltlama yapılarak eski ve kötü durumdaki yol daha konforlu hale getirilecek. Yolda asfaltlama çalışmasının yanı sıra yol kenarına yapılacak v kanal ile de yağmur suyu tahliyesi gerçekleştirilecek.

Bölge sakinleri yapılan çalışmanın köy ulaşımına büyük konfor getireceğini ifade ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a her zaman yanlarında oldukları için teşekkür etti.
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