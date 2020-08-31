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Başkan Büyükakın, “Sahadayız, şantiyedeyiz, milletimizle birlikteyiz”

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, BİN 390 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA İÇME SUYU ŞEBEKESİNE VE DÖRT ADET İÇME SUYU DEPOSUNA SAHİP, YILLIK SU TÜKETİMİ İSE YAKLAŞIK OTUZ MİLYON METREKÜP OLAN GEBZE İLÇESİNDEKİ İÇME SUYU ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE DENETLEDİ.

KOCAELİ 31.08.2020, 10:57
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Başkan Büyükakın, “Sahadayız, şantiyedeyiz, milletimizle birlikteyiz”

Gebze Arapçeşme Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarını denetleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bize yetki veren ve sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bin 390 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesine ve dört adet içme suyu deposuna sahip, yıllık su tüketimi ise yaklaşık otuz milyon metreküp olan Gebze ilçesindeki içme suyu altyapı çalışmalarını yerinde denetledi. Etap etap devam eden bin 200 milimetrelik CTP ana ishale hattının Arapçeşme Mahallesi’ndeki çelik boru deplase çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, “Bize yetki veren ve sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Şehrimizin her köşesinde eser ve hizmet üretiyoruz. Bugün buradaki içme suyu altyapımızda bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Durmayacağız, her daim ileri ve halkımız için eser üretme istikametinden asla ayrılmayacağız. Milletimize verdiğimiz söz gönül ve eser üretme üzerinedir. Durmak yok, yola devam” dedi.

1999 yılında İller Bankası tarafından yapılan ve ekonomik ömrünü yitirmiş CTP borularda yaşanan arızalar nedeniyle Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus, ve Hürriyet Mahallesi üstü Kotları, Mevlana ve İstasyon mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı mahallelerinin su ihtiyacını karşılanmasındaki sorunların önüne geçilmesi için ana isale hattının yenileme ve deplase çalışmalarını üç etap halinde planlanmıştı. İSU tarafından bin 480 metre olan ilk çelik boru imalatı tamamlanırken, birinci etap çalışmasında Gaziler dağından inşa edilen yirmi bin metre küplük içme suyu deposu da sisteme dahil edildi. Bu sayede İnönü, Gaziler, Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus, ve Hürriyet mahallesi üstü kotları ile Çayırova İlçesi İnönü ve Emek mahallelerinde CTP arızasında yaşanması muhtemel su kesintilerinden etkilenmesinin önüne geçilmiş oldu.

Gebze Arapçeşme Mahallesi’nde yapımı süren altyapı çalışmaları hakkında İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’tan detaylı bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Birinci etabın tamamlanmasından 980 metre uzunluğunda olan Güzeller Mahallesi, Gençlik Caddesi-1001 Sokak-Namık Kemal Caddesi-Bahar Caddesi güzergahlarını içeren ikinci etap hakkında da 500 metrelik çelik boru imalatını tamamladık. Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla bu mahallelerimizde ki yenileme çalışması bitirilecektir” diye konuştu.

İkinci etap çalışmaları ile eş zamanlı olarak devam eden üçüncü etap çalışmasının başlandığını da kaydeden Başkan Büyükakın, “Bu etap ise 2120 metre uzunluğunda olup Gaziler Mahallesi, Gaziler Su Deposu-1794 Sokak ile Arapçeşme ve Sultan Orhan Mahallesi, Kavak Caddesi-1046/1 Sokak-1046/2 Sokak-Yeni Bağdat Caddesi-1123 Sokak-1120 Sokak-Kışla Caddesi-İlyasbey Caddesi güzergahlarını içeriyor. Üçüncü etabın ise bir aksilik olmadığı takdirde yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükakın son olarak, “Bizim millete sözümüz var; ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmaktır. İşte bunu da çalışarak ve ter dökerek gerçekleştireceğiz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda icraatlarımızı bir bir yapıyoruz. Bizim sorumluluğumuz yerelde insanımızın daha yaşanabilir bir kentte hayatını sürdürmesidir. Bunu başarmak için de sahadayız, şantiyedeyiz, milletimizle birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

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