Başkan Büyükakın, penaltı düellosunu kaybetti

Futbol alt yapı antrenmanına konuk olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, futbolcularla yaptığı penaltı düellosunu kaybetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü’nün Doğu Kışla Parkı’ndaki futbol branşı alt yapı antrenmanına konuk oldu. Kulüp Başkanı Resul Temel’den çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, geçtiğimiz günlerde kendisini penaltı düellosuna çağıran Doğukan Yıldırım ile karşılaştı. Neşeli geçen düelloyu kaybeden Başkan Büyükakın, ziyaretinde ayrıca altyapıdaki çocuklarla yakından ilgilendi. Kendisini penaltı düellosuna çağıran Doğukan Yıldırım ile karşılaşan Başkan Büyükakın, bu düelloyu 5-4 kaybetti. Oldukça neşeli dakikaların yaşandığı düelloda Başkan Büyükakın, Doğukan’a spor hayatında başarılar diledi.

Geleneksel sporların tanıtımı ve yaygınlaştırılması için birçok proje uygulayan Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü yöneticilerini tebrik eden Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporun herhangi bir branşıyla ilgilenmesi tek arzumuzdur. Kulüplerimiz ile Öncüspor’un bu hedef doğrultusunda hareket etmesini ve çalışmasını takdirle karşılıyorum” dedi.

Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 2019 yılında kurulan Futbol Okulu’nun Doğu Kışla Tesisleri’nde 2006 ve 2014 doğumlular arasında 200 sporcusuyla çalışmalarına devam ettiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, “Amatör spor kulüplerimizin çocuklarımız ve gençlerimiz için ortaya koyduğu emeğe çok teşekkür ediyorum. Bizler de bu manada her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü’nün Futbol Okulu sporcuları Başkan Büyükakın’a büyük sevgi gösterirken, günün anısına fotoğraflar da çekildi. Alanda hazır bulunan Bisiklet, Tekvando, Güreş, Geleneksel Okçuluk takımlarına ve sporcu velileriyle de yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, minik sporcuların heyecanına ortak oldu. Sporculara baklava ikramı yapan Başkan Büyükakın’a, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri çocukların ve gençlerin yanında olduğu için teşekkür etti. Birliktelik yapılan hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.