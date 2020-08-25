İzmit Bağçeşme yeni itfaiye müfreze binasını ziyaretinde bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Olaylara altı dakikanın altında müdahale ediyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Bağçeşme yeni itfaiye müfreze binasında inceleme yaptı, itfaiye erleriyle bir araya geldi. Yangınlara ve olaylara daha kolay müdahale edilmesine katkı sunacak yeni müfreze ile Kocaeli İtfaiyesi’nin gücüne güç kattığını ziyaret sonrası dile getiren Başkan Büyükakın, olaylara ilk müdahalenin çok önemli olduğunu vurgulayarak İtfaiye çalışanlarına başarılar diledi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol ve İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara da Başkan Büyükakın’a eşlik etti.

İzmit Bağçeşme yeni itfaiye müfreze binasında her türlü ihtiyaç düşünülürken, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garajın yanı sıra, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler yapıldığını da açıklayan Başkan Büyükakın, “Kocaeli İtfaiyesi olarak 491 personelimizle şehrimize hizmet veriyoruz. Şehir içinde ortalama 6 dakikanın altında olaylara müdahale ediyoruz. Bu müdahale hızı çok önemli bir başarıdır. Dünya standartlarının üzerinde bir başarıyı İtfaiye teşkilatımızla yakalıyoruz. Bu süreyi daha da kısaltmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Müfreze sayılarımızı şehrin belli bölgelerine yayarak daha hızlı oluyoruz. Kocaeli İtfaiyesi çok köklü bir teşkilattır. Ülkemizdeki diğer itfaiye teşkilatlarına eğitim vermektedir. Avrupa’daki İtfaiye teşkilatlarına işbirliği yapmakta ortak projeler yürütmektedir” dedi.

İzmit Bağçeşme yeni itfaiye müfrezesi ile Kocaeli’deki müfreze sayısının 18’e çıktığını da dile getiren Büyükakın, “Ayrıca sekiz gönüllü itfaiye müfrezemiz de mevcuttur. Burada gönüllü itfaiyecilerimize de teşekkür ediyorum. Çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Gerek şehirdeki yangın başta olmak üzere tüm olaylara ekiplerimiz ilk müdahaleleri yaparken komşu kentlerdeki yangınlara da destek oluyoruz” diye konuştu.

Kocaeli’de 2019 verilerine göre 3 bin 790 kurtarma, 146 endüstriyel yangın, 886 yapısal yangın, 2 bin 227 diğer yangınlar ve 519 kazaya müdahale edildiği bilgisini de alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, telsizle diğer müfrezelere selam vererek başarı dileklerini iletti.