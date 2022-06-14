Başkan Büyükakın: "Layık olmaya çalışıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde bize duyulan güvene ilk günden itibaren layık olmaya çalışıyoruz. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerinin, kadınlarımızın, engellilerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin hep yanındayız" dedi.

Tahir Büyükakın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Akmeşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Fatih Aktürk, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Topaloğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti.

"Tek hedefimiz ülkemizle beraber büyük ve güçlü, aynı zamanda dünyadaki şehirlerle yarışan bir Kocael’yi inşa ve ihya etmektir" diyen Büyükakın, "İşte bunu da yine milletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve hemşerilerimizle gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızdan enerji alıyor, hizmetlerimizi konumlandırırken de merkeze insanımızı alıyoruz. İnsanımız için varız ve hizmetkarı olduğumuz halkımız için varız. Vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde bize duyulan güvene ilk günden itibaren layık olmaya çalışıyoruz. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerinin, kadınlarımızın, engellilerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin hep yanındayız. Bunu da vatandaşlarımızın ve geleceğimizin sahipleri nesillerimizin taleplerine göre yapıyoruz. Biz çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Onlar içinde elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.