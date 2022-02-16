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Başkan Büyükakın: "İnsani değerleri merkeze almalıyız"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatının (UCLG-MEWA), ’Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Canlandırmak’ temalı toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Global ölçekte düşünüp, yerel ölçekte harekete geçmeliyiz. Bireysel olarak değil, insani değerleri merkeze alan çalışmaları birlikte yapmalıyız" dedi.

KOCAELİ 16.02.2022, 10:53
Başkan Büyükakın: "İnsani değerleri merkeze almalıyız"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatının (UCLG-MEWA), ’Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Canlandırmak’ temalı toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Global ölçekte düşünüp, yerel ölçekte harekete geçmeliyiz. Bireysel olarak değil, insani değerleri merkeze alan çalışmaları birlikte yapmalıyız" dedi.

UCLG-MEWA İstişare Toplantısı ’Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Canlandırmak’ temasıyla Kocaeli’de gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı Mohamad Saadie ve Genel Sekreteri Mehmet Duman ile UCLG-MEWA üyesi belediye başkanları katıldı.

"Tüm dünyada izleneceğine inanıyorum"

Açılış konuşmasını yapan UCLG-MEWA Başkanı Mohammed Saadie, "Bugün Kocaeli’de olmaktan dolayı mutluyuz. Bizleri burada misafir eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Türkiye’deki belediyelerin örnek uygulamalarının uluslararası alanda da model haline geleceğine ve bunun sadece MEWA Bölgesi’nde değil, tüm dünyada izleneceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise "UCLG-MEWA ağının ve bölgemizin, küresel gündemler ve gelişmeler ışığında yerel sorunlarına çözümler üretebilme kapasitesini artırmak birincil önceliğimiz ve bu iki günlük istişarenin bu noktada kilit bir rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.

"Global düşünüp, yerelde harekete geçmeliyiz"

UCLG-MEWA heyetini Kocaeli’de misafir etmekten memnun olduklarını söyleyen Başkan Büyükakın da şu ifadeleri kullandı:

"Dünya son dönemde büyük bir pandemi sorunuyla karşı karşıya kaldı. Tek başına çabalarımızın bir şey ifade etmediğini gördük. Pandemi başta olmak üzere küresel ölçekte etkili olan her şeye karşı birlikte olmalı ve birlikte mücadele etmeliyiz. Birlikte çaba gösterdiğimiz takdirde başa çıkabiliriz. Pandemi devam ederken küresel ölçekte kendisini hissettiren ama daha tam göremediğimiz iklim değişikliği meselesi var. Dünyanın herhangi bir ülkesinin herhangi bir ilçesinde iklim değişikliğiyle mücadele edilmesinin bir anlamı yok. Eğer iklim değişikliğiyle mücadele edilecekse bu birlikte olmalı. Global ölçekte düşünüp, yerel ölçekte harekete geçmeliyiz. Bu adil bir dünya düzeni için geçerlidir. Cumhurbaşkanımız bu yüzden, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyor. Bunun anlamı çok derin. 5 büyük ülkenin kendi öncelikleri doğrultusunda ticari mantıkla alınan kararların uygulanarak çözüme kavuşturulması pek mümkün gözükmüyor"

"İnsani değerleri merkeze alan çalışmalar yapmalıyız"

İnsanlığın bugün kendi insani değerlerini hatırlamaya ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Aslında bizim felsefeye ihtiyacımız var. Ne, ne zaman, kim sorusunu soruyoruz, niçin sorusunu sormuyoruz. Niçin sorusu yoksa anlam yoktur. Niçin sorusuna anlam kazandıramadığımız takdirde insanları bir hedefe doğru motive etme şansımız yok. Motivasyon yoksa sonuç da yoktur. Eğer bu olsun istemiyorsak birlikte tekrar düşünmeli, birlikte hareket etmeliyiz. İnsanı merkeze alıp, yeniden çalışmalıyız. Belediyeler, kurumlar, hükümetler hep insan için vardır. İnsanın mutluluğuna katkı sağlayan bir iş yapmıyorsanız yaptığınız iş boştur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu hedef doğrultusunda çalıyoruz" diye konuştu.

Toplantının sonrasında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı Mohamad Saadie ve Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG-MEWA üyesi belediye başkanları Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’ı gezdi. Gezinin ardından Başkan Büyükakın, misafirlerini akşam yemeğinde ağırladı.

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