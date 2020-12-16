Başkan Büyükakın, Hereke Sahil Projesi’ni inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Hereke sahilinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesini yerinde inceledi.

Yaklaşık 21 bin beş yüz metrekare büyüklüğündeki sahil projesinin tüm detaylarını bir kez daha yerinde gören Başkan Büyükakın, çalışmanın tüm titizliğiyle sürdüğünü dile getirdi. “Ana vizyon olarak şehirdeki hemşerilerimizi sahillerle buluşmasını esas almıştık” diyen Başkan Büyükakın, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Hereke, şehrimiz açısından önemli bir turizm destinasyonudur. Sahil çalışmamız turizm açısından önemli kazanım sağlayacak. Hereke Kalesi, Kaiser Wilhelm Köşkü, Milli Saraylara bağlı meşhur Hereke İpek Halısı’nın dokunduğu Halı ve Dokuma Fabrika Müzesi ve imalathanesi şehrimizde önemli bir kültür aksıdır” dedi.

Vatandaşların sahillerde rahatça gezebileceği alanlar oluşturmak amacıyla projeler geliştirdiklerini ifade eden Büyükakın, “Hereke Sahili, eskiden beri çok güzel bir sahil bölgesidir. Burada yer alan parkımızın yenilenmesi gerekiyordu. Hazırladığımız proje ile öncelikle marinanın bağlantısının da bir miktar uzatılması gerektiğini tespit ettik. Burada balıkçılık yapan arkadaşlarımızın istediği bir proje vardı. Çünkü nadirde olsa lodos geldiği zamanlarda burada ciddi hasarlar yaşanabiliyordu. Sahil bandını yeniden düzenleyeceğiz. Yeni park alanı ilaveleriyle birlikte buradaki sahil parkımız 25 dönüm olacak. Ayrıca burada balık tutma noktaları da oluşturulacağız. Çünkü buradaki vatandaşlarımızın balık tutma konusunda ciddi bir eğilimi yani hobisi var. Geçtiğimiz günlerde Körfez Belediye Başkanımız ile birlikte Hereke Kalesini de yerinde incelemiştik. Orada da bir dizi çalışma hazırlığımız var ve bitmek üzere. Bittiğinde orası da ayrı bir dinlenme alanı olacak. Vatandaşlarımız gelip çay ve kahve içeceği bir alan olacak. Hereke Kalesi’nden denize bakmanın ayrı bir keyfi var. İnşallah onu da en kısa zamanda Hereke’ye kazandırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Hereke’nin çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu da belirten Büyükakın, “Kaiser Wilhelm Köşkü, Milli Saraylara bağlı meşhur Hereke İpek Halısı’nın dokunduğu Hereke Halı ve Dokuma Fabrika müzesi ve imalathanesi. Aslında önemli bir turizm destinasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu park ve dinlenme alanlarının genişletilmesi, turizm destinasyonları açısından da önemli kazanımlar olacak. Hereke Kalesi restore edilmişti. Şimdi içine yapılacak olan müştemilat ve oradaki düzenlemeler ile birlikte aslında bir kültür aksı oluşacak. Bunlar da Hereke’nin turistik ve tarihi güzelliğine ilave bir katkı sağlamış olacak” şeklinde konuştu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün burada çok önemli bir projeyi yerinde incelemekteyiz. Hereke, Körfez ilçemizin ve Kocaeli’nin çok güzel bir bölgesidir. Tarihi, kültürü, değerleri olan Hereke aynı zamanda turizm yönünden çok zengin olan bir sahil şeridimizdir. Bu manada Hereke sahilimizin yapımı, imalatı ve buradaki etkinlik alanlarının zenginleştirilmesi bu bölge açısından önemlidir. Bu alanları özellikle vatandaşlarımızın sahillerle buluşması açısından önemsiyoruz. Bisiklet yolu, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun parklarının günümüze uygun bir şekilde modernize edilmesiyle vatandaşlarımızın kullanımları sunulmasından dolayı çok mutlu olacağız. Bu önemli projeyi ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.