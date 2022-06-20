Başkan Büyükakın: "Hep birlikte Türkiye’yiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Biz bir arada var olmayı başardığımız müddetçe Türkiye’yiz. Farklılıklarımız bize zenginlik sağladığı için Türkiye’yiz" dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kafkas Kültür Derneği’nin ortaklığında Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. SEKAPARK Kültür Alanı içerisinde düzenlenen festivale, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Kafkas Kültür Derneği’nde Erdal Çatan, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile çok sayıda dernek üyesi ve vatandaşlar katıldı.

"Farklılıklarımız bize zenginlik sağladığı için Türkiye’yiz"

Türkiye’nin kültürel farklılıklar ve zenginlikler yönüyle muhteşem bir ülke olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Türkiye’nin içinde de Kocaeli çok zengin bir il. 80 vilayetten insan var burada. Vilayetlerin dışında yurtdışından insanlar var. Onlar buraya zenginlik katıyorlar. Kültürlerini yaşatmakla bu kentin kültürüne katkı sağlıyorlar. Aslında biz hep birlikte Türkiye’yiz. Biz bir arada var olmayı başardığımız müddetçe Türkiye’yiz. Farklılıklarımız bize zenginlik sağladığı için Türkiye’yiz" dedi.

"İri olduğumuzda, diri olduğumuzda güçlüyüz"

Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler kahraman bir ecdadın torunlarısınız. Dünyada özgürlüğüne bu kadar düşkün, ‘Ben asla esir olmam’ diyen çok az sayıda başı dik millet vardır. Onlardan bir tanesi de siz Kafkas halklarıdır. Biz başından beri ‘Hür yaşadık, hür yaşarız’ diyen Akiflerin torunlarıyız, Şeyh Şamillerin evlatlarıyız. Sizler böyle yaşamaya devam ettiğiniz müddetçe, ülkemiz böyle yaşamaya devam ettiği müddetçe zaten buradaki bayraklar dalgalanmaya devam edecek. İçimizdeki bağımsızlık aşkı, içimizdeki boyun eğmezlik ve diz çökmezlik ancak böyle yaşayacak. Siz bu kültürü gençlerimize aktaracaksınız. Biz bu kültürü gençlerimize aktaracağız. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi memleketimiz ilelebet payidar olacak. Biz bir arada Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz. Bir olduğumuzda güçlüyüz. İri olduğumuzda, diri olduğumuzda güçlüyüz. Bu zenginliğe güç kattığınız, o bağımsız ruhu yaşattığınız, o kültürü burada devam ettirdiğiniz için teşekkür ediyorum"