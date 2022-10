Başkan Büyükakın: "Darıca’ya 624 milyon TL’lik yatırım yaptık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Darıca’ya 2019-2022 yılları arasında 98 eser ve hizmet ile 624 milyon TL’lik yatırım yaptık" dedi.

Başkan Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İstasyon Caddesi’ndeki esnaf ziyaret etti. Esnafa projeleri ve hizmetleri anlatan Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eser ve hizmet politikamızın gereğini Kocaeli’de de yerine getiriyoruz. Son 20 yılda ülkemize ve şehrimize kazandırdığımız eserler, aziz hemşerilerimizin hayat kalitesini yükseltiyor" dedi.

"Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması içinde yoğun gayretlerimiz oluyor"

’Türkiye’nin istiklal ve istikbal davası bu topraklarda olduğumuz sürece devam edecektir’ diyen Büyükakın, "Bizler bu mücadeleye her anlamda hazır olmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi şehrimizin her köşesine götürüyoruz ama bunun yanında ülkemizin gelişmesi ve kalkınması içinde yoğun gayretlerimiz oluyor. Tabii bu Türkiye’nin güçlü ve geleceğe güvenle bakmasıyla olur. İşte Türkiye, her türlü saldırıya rağmen bölgesinde ve dünyada büyük bir güç sahibi oluyor. Bunun içinde büyük bir siyasi irade gerekir. Bunu da milletin desteği almış Cumhurbaşkanımız liderliğinde oluyor. Güvenliğimizin sağlanmasında terör örgütlerinin göz açtırmayan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, sahil güvenlik personelimize, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.

"Sorumluluklarımız var"

Darıca’ya 2019-2022 yılları arasında 98 eser ve hizmet ile 624 milyon TL’lik yatırım yaptıklarının da altını çizen Başkan Büyükakın, "Bu yatırımlarla geleceğe daha hazır bir Kocaeli ve Darıca inşa ediyoruz. Bizim sorumluluklarımız var. Halkımızın beklentileri var. Bunları boşa çıkaracak değiliz. Biz çalışacağız, gönüllere gireceğiz ve ülkemizin ihyasına katkı sunacağız. Tabi bunun yanında gençler diyoruz. Onları da asla yalnız bırakmıyor ve taleplerine hızlı cevap veriyoruz. Biz biliyoruz ki gençlerimizle Türkiye yükselecek ve kalkınacak" sözlerine ekledi.