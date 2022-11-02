Başkan Büyükakın: "Altın Karınca Ödül Töreni’nde objektif değerlendirme süreci oluşturuldu"

Marmara Belediyeler Birliğince, belediyelerin şehirlerdeki yaşam kalitesini artıran projelerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen, "2022 Altın Karınca Ödülleri", törenle sahiplerini buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2 ayrı projesiyle birden ödül aldı. Büyükşehir’in tarımsal kalkınma alanındaki TABİP ve el emeği göz nuru eserlerin dijital ortamda satışa sunulduğu komeksepeti projeleri ödüle layık görüldü. İstanbul’daki ödül törenine Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye başkanları ve proje ekipleri katıldı.

"Marmara Belediyeler Birliği çok güzel hizmetlere öncülük etti"

Türkiye’nin lokomotifi olan Marmara Bölgesi’ndeki şehirlerin, Türkiye’nin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Marmara Belediyeler Birliği, üye belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını ön plana önceleyen, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını hedefleyen, belediyecilik hizmetlerinin kalitesini sürekli artırmak amacıyla özellikle çevresel duyarlılığı, iklim krizine karşı tedbirleri de alacak şekilde çalışmalarına devam ediyor. Marmara Belediyeler Birliği, kurulduğundan bu yana çok güzel hizmetlere öncülük etti. En son müsilaja karşı yine güçlü bir inisiyatifin oluşmasını sağladı. Birliğimize katkı sağlayan tüm belediye başkanlarımıza, meclis ve encümen üyelerimize özellikle teşekkürü borç biliyorum. Çalışma arkadaşlarımız çok ciddi emek veriyorlar. Güzel bir uzman kadromuz var. Belediyelerimizin güçlenmesi için, onların güzel projelerinin ve insan kaynaklarının paylaşılması için gerçekten güzel bir çalışma ortamı oluşturdular" diye konuştu.

"Bu onur günü belediye başkanlarından ziyade, başarılı proje üreten arkadaşların günüdür"

Başkan Büyükakın, Altın Karınca yarışmasında objektif bir değerlendirme süreci oluşturulduğunu, bağımsız değerlendirme yapan özellikle akademisyenlerden oluşan grup tarafından objektif değerlendirme kriterleri ile ödüllerin sahiplerini bulduğunu dile getirdi. Büyükakın, "Biz bugün daha iyi belediye, daha kötü belediye, daha başarılı belediye, daha başarısız belediye gibi bir ayrım yapmak üzere bir araya gelmedik. Biz başarılı projeleri ödüllendirmek, özellikle o projelerde çalışan yol arkadaşlarımızı tebrik ve teşvik etmek üzere bu ödül törenine düzenliyoruz. Bu onur günü, belediye başkanlarından ziyade, aslında başarılı proje üreten arkadaşların günüdür. Halka her gün hizmet eden değerli çalışma arkadaşlarımızın günüdür. Yani bugün belediye başkanlarımız veya belediyelerden ziyade, projeleri yöneten ve projelerde başarı kaydeden arkadaşlarımızın ödül ve onur günüdür. Bu ödüller iyi uygulama örnekleri yaygınlaşsın, paylaşılsın ve diğerlerine örnek olsun diye veriliyor. Marmara’nın en prestijli ödülünü hak kazandınız. Bundan dolayı emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödüller açıklandı. Altın Karınca’da 10 ayrı kategoride 39 belediyenin 49 projesi ödüle layık görüldü. Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin projeleri 10 kategoride ödüllendirildi.

Büyükşehir’e 2 ödül

Altın Karınca yarışmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 farklı projesiyle ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi’nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 2020’de hayata geçirdiği, Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) ödüle layık görüldü. Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünün yürüttüğü, KO-MEK’te aldıkları eğitim ile evlerinde ürettikleri ürünleri satmak için uygun bir platform arayan kursiyerlere sunulan komeksepeti ile alıcı ve satıcıya güvenli alışveriş imkanı sağlanması, geniş kitlelere erişim, e-ticaret ve ürün pazarlama konularında teknik destek verilmesiyle üreticilerin daha fazla üretime katılmaları ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amaçlanan Komeksepeti ödül alan diğer proje oldu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan ile proje ekibine ödülleri, Başkan Büyükakın tarafından verildi. Tören, günün anısına fotoğraf çekimi ile son buldu.