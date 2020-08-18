banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Son 24 saatte 20 can kaybı, bin 263 vaka
Son 24 saatte 20 can kaybı, bin 263 vaka
İzmir, Konya, Eskişehir... 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
İzmir, Konya, Eskişehir... 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti
Kaldırıma park etme yasağı başlıyor
Kaldırıma park etme yasağı başlıyor

Başkan Büyükakın; “Alemdar Caddesi’ndeki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak”

ALEMDAR CADDESİ’NDEKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARINI İNCELEYEN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, ÇALIŞMALARIN KISA SÜREDE TAMAMLANACAĞINI VURGULADI.

KOCAELİ 18.08.2020, 16:42
Başkan Büyükakın; “Alemdar Caddesi’ndeki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak”

Alemdar Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Alemdar Caddesi’nde yapılan altyapı çalışmalarında 15 gün geride kaldı. İki vardiya halinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, altyapı çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt ve kaldırımlar yapılarak proje tamamlanacak. İnceleme sırasında Başkan Tahir Büyükakın’a Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney eşlik etti. Cadde esnafını ziyaret eden Başkan Büyükakın, çalışmalarla ilgili bilgi verirken esnafın taleplerini dinledi.

Esnaf ziyareti sonrası basına açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, iş akışına göre çalışmaları 25 günde tamamlamış olacaklarını söyledi. Temmuz- Ağustos aylarında İzmit trafiğinin en az dönem olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Pandemi döneminde trafik rahattı. Ancak çocuklarımız uzaktan eğitim gördüğü bu dönemde Telekom altyapısına zarar verme tehlikesi vardı. Bu sebeple Temmuz-Ağustos dönemini bekledik. Esnafımızın talebi doğrultusunda çalışmamızı Kurban Bayramı sonrasında başlattık. Sıkıştırılmış bir iş programı yapmaya karar verdik” dedi.

Çalışmanın İzmit’in can damarı üzerinde yapıldığını belirten Başkan Büyükakın, “Açık kalp ameliyatı yapılıyor burada şu an. Dolayısıyla iki vardiya çalışalım, işleri çabuk bitirelim dedik. Esnafımız da yapılan çalışmalardan memnuniyetleri söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki 10 gün içinde alt yapıyı bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. İnönü Caddesi geçişi tamamlandığında alt yapı işinin bitmiş olacağını söyleyen Başkan Büyükakın, “280 metre yağmur suyu hattı çalışması yaptık. 440 metre olan kanalizasyon altyapısının da 10 metresi kaldı. Yağmur suyu ve kanalizasyon bitince içme suyu hattı döşenecek. Ev, dükkan ve iş yerlerine bağlantıları yapılması gerekiyor. Bu yüzden kaldırımlarda yer yer kesilmeler yapılacak. Yağmur suyu gideri de yapılacağı için 10 gün içinde bitirmeyi planladığımız, yetiştirmek için çabaladığımız bir iş” diye konuştu.

Alt yapı çalışmaları sonrası yol çalışmalarının hızla başlayacağını belirten Büyükakın, “15. gündeyiz. Bu ayın sonunda İSU’nun çalışmaları bitmiş olacak. Fen İşleri de ardından asfaltlama çalışmasını tamamlayacak. Bu çalışma faz faz yapılacağı için yaklaşık bir ay sürecek. Arkadaşlarımız hep sahada. Esnafımızın sıkıntısı olmaması için ellerinden geleni yapıyor. Burada gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Zincirlikuyu ve Bağdat Caddelerinden sonra şehrin en işlek yerlerinden birisi olan Alemdar Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmalarına esnaftan gelen talep doğrultusunda Kurban Bayramı sonrası başlandı. Alemdar Caddesi’nin Hürriyet Caddesi ile birleşen noktasından başlayarak Cumhuriyet Caddesine kadar olan kısım yenileme çalışmaları iki vardiya halinde devam ediliyor. Caddede, bin 400 milimetre çapında betonarme boru kullanılarak yağmursuyu hattı, 400 ve 300 milimetre çaplarında betonarme boru kullanılarak iki ayrı kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Sabah başlayıp saat 24.00’e kadar devam eden imalat çalışmalarında toplam 710 metre uzunluğunda yağmursuyu ve kanalizasyon hattı imalatı yapıldı. Yağmursuyu ve kanalizasyon imalatları tamamlanmasının ardından içme suyu hattı imalatı ile parsel ve abone bağlantıları gerçekleştirilecek.

Alemdar Caddesinde yapılacak çalışmalar kapsamında, özellikle bölgede yaşanabilecek yağmursuyu problemini gidermek için bin 400 milimetre çapında betonarme borular kullanılarak 280 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa ediliyor. Çalışmalar kapsamında 440 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 261 metre uzunluğunda içme suyu hattı da yenilenecek. Altyapı hattının yapılacağı çalışmaların ardından üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ağustos 2020
İmsak 04:36
Güneş 06:11
Öğle 13:13
İkindi 17:00
Akşam 20:05
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25