banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü
İstanbul'da yeni düğün tedbirleri yürürlüğe girdi
İstanbul'da yeni düğün tedbirleri yürürlüğe girdi
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!

Başkan Büyükakın, “45 günde tamamlanması planlanan işi 25 günde tamamladık”

İLK DEFA UYGULANAN ÇİFT VARDİYA SİSTEMİYLE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALEMDAR CADDESİ’NE YAPTIĞI ALTYAPI ÇALIŞMALARINI PLANLANAN SÜRENİN ÖNCESİNDE BİTİREREK 25 GÜNDE TAMAMLADI.

KOCAELİ 31.08.2020, 13:00
2
Başkan Büyükakın, “45 günde tamamlanması planlanan işi 25 günde tamamladık”

İlk defa uygulanan çift vardiya sistemiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alemdar Caddesi’ne yaptığı altyapı çalışmalarını planlanan sürenin öncesinde bitirerek 25 günde tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Alemdar Caddesi’nde başladığı altyapı çalışmalarını tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yakından takip ettiği projede 2 vardiya aralıksız çalışılarak altyapı çalışmaları kısa sürede bitirilmiş oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2020 yılı yatırım planı kapsamında şehrin ana arterinde bulunan 3 caddede altyapı çalışmalarını tamamladı. İSU, daha önce yapımı tamamlanan Zincirlikuyu ve Bağdat Caddelerinin ardından, Alemdar Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla 25 günde bitirdi. Başkan Büyükakın’ın titizlikle takip ettiği proje ilk etapta 60 günden 45 güne indirilmişti. Daha sonra altyapı yatırımlarında ilk defa uygulanan çift vardiya sistemiyle proje planlanan sürenin öncesinde bitirilerek 25 günde tamamlandı.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda üstün bir gayret sarf edildiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çalışma arkadaşlarımız burada gerçekten büyük gayretler gösterdi. İlk defa uyguladığımız çift vardiya sistemiyle 45 günde tamamlanması planlanan işi 25 günde tamamladık. Esnafımız da burada yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ben de bu vesileyle hem esnafımıza hem de hemşehrilerimize göstermiş olduğu anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Alemdar Caddesi’nde yapılan çalışmalarda bölgede yaşanabilecek yağmursuyu problemini gidermek için 280 metre uzunluğunda bin 400 milimetre çapında beton borular kullanıldı. Ayrıca 440 metre kanalizasyon hattı ile birlikte 261 metre içme suyu hattı proje kapsamında yenilendi.

İSU Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan çalışmaların ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, bölgede üst yapı çalışmalarına başladı. Asfaltlama çalışması için çalışmalarını sürdüren ekipler, asfaltlama işini iki gün içerisinde tamamlayacak. Daha sonra granit kaldırımların yapımı gerçekleştirilecek. Güzergah üzerinde aydınlatma direkleri de yenilenecek.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25