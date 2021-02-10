Başkan Büyükakın: "10 bin kamyon hafriyat çıkardık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 19 metre genişliğinde 290 metre kapalı kesite sahip Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nın geldiği son durumu yerinde inceledi. Büyükakın, kavşağın kazı çalışmalarında yaklaşık 10 bin kamyon hafriyat çıkarıldığını söyledi.

İncelemede, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik personeller hazır bulundu. Kazı çalışmalarının tamamlanması sonrası 348 adet kirişle tünelin üstünün kapatılacağı bilgisini veren Başkan Büyükakın, "Ekiplerimiz pandemi koşullarının zorluklarına rağmen kurallara riayet ederek trafiğin açılması için hızlı bir tempoda çalışmalara devam ediyor. Kavşaklar başta olmak üzere bu tür noktalar şehrin aynı zamanda küresel ısınma ve emisyon açısından da kritik noktalarıdır. Buna benzer kent genelinde on sekiz nokta var. Bu tür kavşak noktaları trafiğin beklemesi nedeniyle ciddi bir emisyon salımına sebep oluyor. Küresel iklim değişikliğinin de temel sebebi emisyonlardır. Aslında şehir yönetenlerinin dikkate alması ve önleyici tedbirleri alması gereken bir durumdur. Bu manada trafiğin az beklemesi esasen emisyonun azaltılması ve karbon ayak izinin azaltılması anlamına gelmektedir. Vatandaşlarımızın kaliteli yaşaması ve havanın daha kaliteli olması açısından bu tür projeler çok kıymetlidir. Bu manada buradaki kavşak bittiğinde emisyon salımının azalması söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.