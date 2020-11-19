Başkan Bıyık’tan Pazar denetimi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında Darıca merkezde kurulan Perşembe Pazarı’nda alınan önlemleri denetledi, vatandaşlar ve pazar esnafıyla sohbet ederek kurallara uymalarını istedi.

Darıca Belediye Başkanı Bıyık, Darıca merkezde kurulan Perşembe Pazarı’na giderek korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde denetledi. Pazarı gezip vatandaşlarla sohbet eden, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, maske kullanımını ve sosyal mesafeye uyulmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Başkan Bıyık, son günlerde salgında büyük bir artış olduğuna dikkat çekerek herkesi tedbirli olmaya davet etti.

Salgın hızının artmasıyla birlikte semt pazarlarını sık sık ziyaret ettiğini, esnaf ve vatandaşları uyardığını belirten Başkan Bıyık, “Kritik bir süreçten geçiyoruz. Son dönemde salgında büyük bir artış yaşanıyor. Bizler önlemlerimizi almazsak yapılan, ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Darıca Belediyesi olarak pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, pazar alanlarının giriş ve çıkış noktalarına hem ilçe sakinlerimizin hem de esnafımızın faydalanması açısından el dezenfekte noktaları oluşturduk. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşerilerimizin de aynı duyarlılığı göstererek, alınan kurallara uymalarını bekliyoruz. Devletimiz tüm kademeleriyle korona virüse karşı canla başla çalışıyor. Bize düşen de hep birlikte duyarlı olmak ve tedbirlere uymak. Vatandaşlarımız maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeli, hijyen konusunda duyarlı olmalı” dedi.