Başkan Bıyık: "Sırasöğütler modern bir yaşam alanına kavuşacak"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni bir spor ve yaşam alanına dönüştürülen Sırasöğütler Deresi’nde yapılan çalışmaları inceledi.

Darıca Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Darıca’nın çehresini değiştiren projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yeni bir spor ve yaşam alanına dönüştürülen Sırasöğütler Deresi’nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da dere boyunca yapılan çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Proje tamamlandığında mahallenin güzelliğine güzellik katacağını söyleyen Başkan Bıyık, “Sırasöğütler Deresi’nin çevresi, vatandaşlarımızın içerisinde spor yapabilip hoşça vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanına dönüşecek. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ve Darıca’ya şimdiden hayırlı olsun. Proje dahilinde toplamda iki kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu inşa edilecek. Böylelikle vatandaşlar genci yaşlısı ile rahat bir şekilde yürüyecek ve bisiklete binebilecek. Hazırlanan proje çerçevesinde birçok sosyal alanın yanı sıra yetişkinlerin ve özellikle gençlerin spor yapabileceği iki adet basketbol sahası ve bir adet futbol modern sahalar inşa edilecek. Dere yolu boyunca ferforje korkuluk imalatı yapılacak. Ayrıca uygun alanlara çocukların eğlenebilmesi için oyun grupları da kurulacak. Böylece Sırasöğütler modern bir yaşam alanına kavuşacak” dedi.