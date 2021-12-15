banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi

Başkan Bıyık, metro inşaatını inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmaların devam ettiği Darıca-Gebze metro inşaatını inceledi. Tünel açma işleminin devam ettiği projede 400 metre ilerleyen Muzaffer Bıyık, metro inşaatının planlandığı gibi 2023 yılında biteceğini söyledi.

KOCAELİ 15.12.2021, 13:48
Başkan Bıyık, metro inşaatını inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmaların devam ettiği Darıca-Gebze metro inşaatını inceledi. Tünel açma işleminin devam ettiği projede 400 metre ilerleyen Muzaffer Bıyık, metro inşaatının planlandığı gibi 2023 yılında biteceğini söyledi.

Metro inşaatında çalışan mühendisler ve teknik ekiple birlikte devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, gelinen son nokta hakkında da bilgiler aldı. Başkan Bıyık’a ziyarette başkan yardımcılarıyla birlikte fen işleri, imar ve yapı kontrol müdürleri de eşlik etti.

Metro inşaatı hakkında detaylı bilgiler alan Bıyık, yaptığı açıklamada projenin planlandığı gibi hızlı devam ettiğini belirterek, "Darıca’mız için asrın projesi olarak gördüğümüz metro projesinde mühendis arkadaşlarımızla teknik bir gezi yaptık. Çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Metro çalışması planlandığı gibi hızlı bir şekilde devam ediyor. En son Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile birlikte TBM ile tünel açma törenine katılmıştık. Şu anda iki TBM ile çalışma yapılıyor. TBM’in biri Cumhuriyet Meydan’ını geçmiş durumda. Diğer TBM de 400 metre ileride. Biz de tünelin içerisinde 400 metre ilerledik bugün. Ekiplerden aldığımız bilgiye göre günlük 12 metre ilerleniyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında Darıca sahilden GOSB’a giden muhteşem hizmet olan metro projemiz bitmiş olacak. Vatandaşımıza bazı sıkıntılar yaşatıyoruz. Çalışmalar esnasında rahatsızlık veriyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve hoşgörü istiyoruz. İnşallah proje bittiğinde muhteşem bir eseri ilçemize ve bölgemize kazandırmış olacağız" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8