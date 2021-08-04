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Başkan Bıyık mahalleli ile buluştu

Vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelinin sorunlarını dinleyerek çözüm üretiyor.

KOCAELİ 04.08.2021, 14:22
Başkan Bıyık mahalleli ile buluştu

Vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelinin sorunlarını dinleyerek çözüm üretiyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf ve mahalleli ile buluşmaya devam ediyor. Osmangazi ve Piri Reis mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da eşlik etti. Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde vatandaşlarla sohbet ederken, Piri Reis Mahallesi’nde de site sakinlerinin çay davetine de katıldılar. Kaymakam Kara ve Başkan Bıyık, vatandaşların taleplerini dinleyip not alırken vatandaşlar da çay davetlerini geri çevirmeyen Kara ve Bıyık’a teşekkür ettiler.
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