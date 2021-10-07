Başkan Bıyık, liseli gençlerle buluştu

"Gençlik Koridoru" projesi kapsamında buluşmalarını sürdüren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu kez farklı liselerde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kısa bir süre önce hayata geçirilen Gençlik Koridoru projesi kapsamında belirli aralıklarla farklı eğitim ve meslekten gençlerle bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, bu kez liseli gençlerle buluşup, sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Darıca’da üç farklı lisede eğitim gören gençlerle Darıca Belediyesi E-Spor merkezinde akşam yemeğinde bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, liseli gençlerle tanışıp sohbet etti. Gençlerin beklentilerini ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, tek tek gençlerin sorularını da yanıtladı. Gençlerle her fırsatta bir araya gelmeye özen gösterdiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, gençlik buluşmalarının onları yakından tanıma fırsatı verdiğini söyledi. Gençlerin talepleri doğrultusunda yeni projeler geliştirdiklerini kaydeden Bıyık, bu tür gençlik buluşmalarına devam edeceklerini söyledi.

"Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için çalışıyoruz"

Gençlerin geleceğiN teminatı olduğunu ve bu nedenle gençlerin kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak önceliklerimizden biri geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz. Gençlere değer veren bir anlayışla hareket ederek bu doğrultuda projeler gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz e-spor merkezimizi de gençlerin ilgisine ve talebine cevap verebilmek amacıyla hayata geçirdik. Spordan, kültür sanata kadar gençlerin her alanda kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmak ve gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için çalışıyoruz. Modern spor salonları inşa ediyoruz. Kitap kafe, İskoliye Sanat Merkezi, Dijital Kütüphane ve Gençlik Koridoru gibi daha birçok projemizi kıymetli gençlerimizi düşünerek hayata geçirdik. Bundan sonra da gençler için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.