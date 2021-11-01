Başkan Bıyık kan bağışında bulundu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kızılay Haftası dolayısıyla Kazım Karabekir İlkokulu ile Kızılay’ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek için kan bağışında bulundu.

Kızılay Haftası dolayısıyla Kazım Karabekir İlkokulu ve Kızılay Darıca Şubesi, kan bağışı kampanyası düzenledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kan bağışı noktasını ziyaret ederek, Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Kazım Karabekir İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, sabah öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldıktan sonra Kızılay’ın kan bağışı noktasını ziyaret etti. Kan Bağışı kampanyasına katılan Muzaffer Bıyık, kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

Kan bağışlamanın önemine dikkat çeken Başkan Bıyık, "Kızılay’ımıza kan bağışı noktasında yardımlarımızı arttırmalıyız. Pandemi nedeniyle kan bağışları azaldığı noktasında bilgi aldık. İçinde bulunduğumuz süreçte birbirimize destek olmanın en önemli ve değerli yollarından biri de kan bağışında bulunarak kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaktır. Kan hayattır. Herkes kan bağışı yaparak hayat kurtarılabilir. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı kampanyasına destek olmaya ve kan bağışı ile kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaya davet ediyorum" dedi.