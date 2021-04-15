banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Polisten örnek davranış
Polisten örnek davranış
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!

Başkan Bıyık, iftar öncesi vatandaşlarla buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında mahalle mahalle ve sokakları gezerek Ramazan’ın bereketini hemşehrileri ile paylaşıyor.

KOCAELİ 15.04.2021, 12:23
3
Başkan Bıyık, iftar öncesi vatandaşlarla buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında mahalle mahalle ve sokakları gezerek Ramazan’ın bereketini hemşehrileri ile paylaşıyor.

Ramazan ayında Darıca Belediyesi tarafından her gün ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılırken, erzak ve gıda yardımları da sürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her akşam farklı bir mahallede sokak gezileriyle ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinliyor. Mahalle muhtarı, meclis üyesi ve mahalle başkanının da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Muzaffer Bıyık, korona virüs önlemleri eşliğinde esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini de dinliyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
parçalı az bulutlu