Başkan Bıyık: "Gençlerimize verdiğimiz sözü tuttuğumuz için çok mutluyum"

Darıca Kültür Martıspor’un yeni sezon açılışına katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kış günü soğukta çatısı akan soyunma odalarında duş almaya çalışan gençlerimize verdiğimiz sözü tuttuğumuz için çok mutluyum" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kültür Martıspor’un sezon açılışına katıldı. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın’ın da katıldığı programda genç sporcuların coşkusunu paylaşan Başkan Muzaffer Bıyık, spor kompleksi ve spor salonunu hakkında bilgiler verdi. Açılışta konuşan Bıyık, "Kış günü soğukta çatısı akan soyunma odalarında duş almaya çalışan gençlerimize verdiğimiz sözü tuttuğumuz için çok mutluyum. Burayı tek başımıza yapmadık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kocaeli Büyükşehir ve Darıca Belediyesi olarak birlikte yaptık. Gençlerimizin daha modern şartlarda spor yapmaları her şeyden değerli. Darıca’mıza ve gençlerimize yakışan bir tesis oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kültür Martıspor ilçemizin önemli kulüplerinden biri. Yeni sezonda kupalarla dolu başarılı bir sezon diliyorum” diye konuştu.