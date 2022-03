Başkan Bıyık, down sendromlu gençle ringe çıktı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün özel sporcusu olan down sendromlu Enes Şahin, sosyal medya üzerinden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a meydan okuyarak boks maçına davet etti. Başkan Muzaffer Bıyık da Enes’in davetini kabul etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendisine sosyal medya üzerinden meydan okuyarak ringe davet eden down sendromlu Enes Şahin’in davetini kırmayarak boks eldivenlerini giydi ve ringe çıktı. Aynı zamanda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu olan ve sporla hayata tutunan Enes Şahin’le 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde boks maçı yapan Başkan Muzaffer Bıyık, down sendromunun engel değil farklılık olduğunu söyledi.

"Gerçek dostlar kromozom saymaz"

Darıca Belediyesi Eray Şamdan Spor Kompleksi’nde gerçekleşen gösteri maçı birbirinden renkli görüntülere sahne olurken, kazanan ise dostluk oldu. Down sendromu için farkındalık oluşturmak amacıyla ringe çıktığını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, down sendromunun bir engel olmadığını, farklılık olduğunu ifade ederek, "Hayatımıza +1 değer katan down sendromlu kardeşlerimizin her zaman farkındayız ve daima yanındayız. Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır. Darıca Belediyesi olarak down sendromlu kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir. Enes kardeşim bizi maça davet edince seve seve kabul ettim. Hepimiz onların yaşama sevinçlerine katkı sunmalıyız" diye konuştu.