Başkan Bıyık "Darıca’yı birlikte hak ettiği yere taşıyacağız"
DARICA’DA ESNAF ZİYARETLERİNE ARA VERMEDEN DEVAM EDEN BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK, “DARICA’YI HEP BİRLİKTE VE UYUM İÇİNDE BİR ÇALIŞMA İLE HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ” DEDİ.
Darıca’da esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’yı hep birlikte ve uyum içinde bir çalışma ile hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Her fırsatt esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, esnafın sorunlarıyla yakından ilgilenirken talep ve önerilerini dinliyor. Darıca’nın her mahallesinde esnaflara sabah erken saatlerde konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, ayrıca ana caddelerde de esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek sohbet ediyor.
Darıca’yı ilçede yaşayan herkesle birlikte yönetmek istediğini her fırsatta söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’yı kentimizdeki bütün kurumlarla birlikte ortak akılla yönetmek istiyoruz. Herkesin fikir ve önerilerine önem veriyoruz. Darıca’nın yeni bir anlayışla ve hep birlikte el ele vererek hak ettiği yere gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Daha güçlü ve daha modern bir Darıca için hepimize görevler düşüyor. Taşın altına hepimiz elimizi koyacağız” dedi.
Darıca esnafı her fırsatta kendilerini ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.
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