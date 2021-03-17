Başkan Bıyık ‘Darıca’nın gençlerini destekleyeceğiz’

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Derneği kongresine katılan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni Darıca’nın gençlerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Derneği’nde Olağanüstü Kongre gerçekleşti. Belediye meclis salonunda gerçekleşen kongreye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başkan yardımcıları Abdüllatif Özkan, Cüneyt Şentürk, Nurdoğan Yılmaz ve dernek üyeleri katıldı. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün 2 yıllık faaliyetlerini anlatan Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül, Kulübü daha ileri taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Ergül, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a da teşekkür etti.

Başkan ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Bıyık, “Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü olarak amacımız Darıca’nın çocuklarına dokunmak, onları yetiştirmek. Başarılı olacaksak kendi çocuklarımızla olmak istiyoruz. Dışarıdan getireceğimiz sporcularla şampiyon olacaksak varsın şampiyon olmayalım. Göreve geldiğimiz günden beri her zaman gençlerin elinden tutmak için çalıştık. Gençlere yapılan yatırımı en büyük yatırım olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonra da gençlerin elinden tutmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Yeni seçilen yönetimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.