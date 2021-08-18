Başkan Aygün’den sağlık çalışanlarına pandemi teşekkürü

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ve doktorlar ile bir araya geldi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, pandeminin beyaz önlüklü kahramanları ile bir araya geldi. Yelken Kafe’de gerçekleşen buluşmada Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ve hastaneden bazı doktorları konuk eden Başkan Aygün, sağlık konusunun insan yaşamındaki en önemli husus olduğunu ifade etti. Doktorların ve sağlık çalışanlarının yaptıkları iş ve aldıkları sorumlulukla çok önemli bir görev üstlendiklerini belirten Başkan Aygün, “Salgınla mücadele sürecinde özveriyle görev yapan tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.