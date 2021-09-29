Başkan Aygün’den öğrencilere tecrübe paylaşımı

’’Kariyerimi Planlıyorum’’ projesi kapsamında Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu’na konuk olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Derince Çenedağ Mahallesi’nde eğitim veren Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen ’’Kariyerimi Planlıyorum’’ projesinin konuğu Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün oldu. Okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşide Başkan Aygün, öğrencilerle tecrübelerini ve gençliğe yönelik projelerini paylaşırken, Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Halil Aydın, Müdür Yardımcısı İlyas Kocaman, Okul Aile Birliği Başkanı Mürşide Akça ve öğrenciler söyleşiye yoğun ilgi gösterdi. Konuşmasında öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Aygün, “Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik projeleri her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu yüzden bugün sizlerle bir arada olmak benim için ayrı bir mutluluk” dedi.

Öğrencilerin kariyer planlaması yaparken dikkat etmesi gereken hususları da aktaran Başkan Aygün, planlı çalışmanın önemine vurgu yaptı. Eğitim yaşantısı ve kariyer planlaması hususunda öğrencilere tecrübelerini aktaran Başkan Aygün, “Sizler kariyer hedefinize doğru ilerlerken okul sıralarında elde ettiğiniz bilgi, birikim ve eğitim çok önemli. Yalnız hayatınız sadece bununla sınırlı kalmamalı, okulda aldığınız eğitimi, hayattaki tecrübelerinizle pekiştirmeli ve daha donanımlı olarak yarınlara hazırlanmalısınız” diye konuştu.

İlçede hizmete sundukları Gençlik ve Spor Merkezleri projelerine de vurgu yapan Başkan Aygün, hayata geçirdikleri bu merkezlerle hem eğitime hem de spora katkı sunduklarını ifade etti. ’’Kariyerimi Planlıyorum’’ etkinliği öğrencilerin merak ettikleri soruları Başkan Aygün’e yöneltmesiyle devam etti.