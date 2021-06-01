banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Başkan Aygün’den konuklarına taşköprü aspir yağı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, makamında ağırladığı konuklarına Taşköprü aspir yağı hediye etti.

KOCAELİ 01.06.2021, 15:32
Başkan Aygün’den konuklarına taşköprü aspir yağı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, makamında ağırladığı konuklarına Taşköprü aspir yağı hediye etti.

Rize Platformu Başkanı Kenan Alan ve Çaykur Tanıtım ve Reklam Sorumlusu Mustafa İstipoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün makamına konuk oldu. Konuklarına tarımsal kalkınma projesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Aygün, Taşköprü aspir yağını da takdim etti. Alan ve İstipoğlu da Başkan Aygün’ün iki yıllık süreçte Derince’ye çok önemli projeler kazandırdığını belirterek, tarımsal kalkınma hamlesinin örnek nitelik taşıdığını ifade etti.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu