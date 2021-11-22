Başkan Aygün, projeleri yerinde inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çalışmaların devam ettiği Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’ni ve yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Taşköprü Kadın Emeği Merkezi’ni inceledi.

İshakçılar merkezde yapımı devam eden Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Başkan Aygün, çalışmalardaki son durumla ilgili bilgi aldı. Aygün, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde yaptığı incelemelerinin ardından Çavuşlu Mahallesi Çancılar mevkiinde hizmete sunulan Taşköprü Kadın Emeği Merkezi’ni ziyaret etti. Bölgedeki kadınlara yönelik hayata geçirilen projenin, bahar dönemiyle yeniden hizmet vereceği ve burada yöresel ürünlerin satışının da yapılacağı belirtildi. Başkan Aygün ziyaretlerinin ardından, Çavuşlu Mahalle Başkanı İbrahim Geç ve muhtarların da iştirak ettiği buluşmada bölge sakinleriyle bir araya gelerek, istişarede bulundu.