Başkan Aygün: "Kalkınma yerelden başlar"

Kocaeli’de bir üniversitenin "Tarım Girişimciliği ve Yenilikçi Tarım Teknolojileri" temasıyla düzenlediği Girişimcilik Zirvesi’ne katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Kalkınma yerelden başlar. Bizler de hayata geçirdiğimiz projelerimizle birlikte üreticimizi ve çiftçimizi daima destekliyoruz" dedi.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen zirve, "Tarım Girişimciliği ve Yenilikçi Tarım Teknolojileri" temasıyla gerçekleştirildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün de konuşmacı olarak katıldığı zirvede, milli ve yenilikçi çözümlerin bireyler, işletmeler, ekonomi ve toplumlar üzerindeki önemli etkileriyle ilgili konuşmalar yapıldı.

"Kırsal kalkınmaya önem verdik"

Konuşmasında, Derince’de hayata geçirdikleri tarımsal kalkınma hamlesi projesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Aygün, "Bu zirvenin sunduğu fırsatlar çerçevesinde bizler de ilçemiz Derince’de hayata geçirdiğimiz ‘Tarımsal Kalkınma Hamlesi’ projemizi sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki salgınla mücadele süreci bizlere kırsal kalkınmanın, üretim ve tedarikin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bizler görevde bulunduğumuz 3 yıllık süreç içerisinde bir yandan vizyon projelerimizi hayata geçirirken, diğer taraftan da kırsal kalkınmaya önem verdik ve köylerimize yöneldik. İshakçılar merkezli köylerimizde başlattığımız tarımsal kalkınma hamlemiz ile bu alanda çok önemli adımlar attık. ‘Kalkınma yerelde başlar’ ilkesiyle hareket ederek köylerimizde tarımsal kalkınma projemizi hayata geçirdik" dedi.

"Önemli olan ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak"

Aygün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’mizle bölgemizde istihdama katkı sunarak yeni bir dönemi başlatmış olacağız. Tesisleşme hamlemizle Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ve Mısır Kurutma Tesisi’mizi Derince’ye kazandıracağız. Bölgedeki tesislerin tamamlanmasıyla mısır ekimi gerçekleştiren çiftçilerimize çok önemli bir destek sağlayacağız. Tesislerimizde süt pastörizasyon bölümünün 5 ton, yağ işleme bölümünün günlük 300 litrelik kapasitesi olacak. Bu projemizle hem bölgemizde tarımsal kalkınma hedefimize ulaşacak, hem de istihdama katkı sunacağız. Önemli olan ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak. Bu da ancak üretimle olur ve kalkınma yerelden başlar. Bizler de hayata geçirdiğimiz projelerimizle birlikte üreticimizi ve çiftçimizi daima destekliyoruz"