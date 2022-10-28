Başkan Aygün, ilçeye kazandırdıkları projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yavuz Sultan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek ilçeye kazandırdıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçenin farklı noktalarında vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Kentin tüm dinamikleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilatlarla birlikte ilçe genelinde yer alan sitelere de çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Başkanlar Aygün ve Merdan son olarak Yavuz Sultan Mahallesi’nde Bölge Trafikçiler Sitesi’ne konuk oldu. Burada bölge sakinlerine ilçeye kazandırdıkları projeleri aktaran Başkan Aygün, vatandaşların görüş ve önerilerini dikkatle dinledi.