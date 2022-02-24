Başkan Aygün, esnaf odalarını konuk etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, genel kurul süreçlerini tamamlayan Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın ile Derince Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Osman Koçyiğit’i konuk etti.

Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Derince Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası yönetimleri, Başkan Aygün’ü ayrı ayrı ziyaret etti. Bu kapsamda gerçekleşen ilk görüşmede Başkan Aygün, Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Başkan Aygün’ün bir diğer ziyaretçileri ise Derince Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Osman Koçyiğit ve yönetimi oldu. Her iki oda başkanı ve yönetimlerini genel kurul sürecinden dolayı tebrik eden Başkan Aygün, "Esnafımızın ve onların kıymetli temsilcileri olan odalarımızın görüş ve önerileri bizler için her zaman önem arz ediyor. Bugüne dek sundukları katkılar için kendilerine teşekkür ediyor ve yeni dönem çalışmalarında da başarılar diliyorum. Esnafımızın daima yanındayız" dedi.