Başkan Aygün: "Bir seçimden daha zaferle ayrılacağız"
AK PARTİ DERİNCE İLÇE BAŞKANLIĞI'NIN DÜZENLEDİĞİ İFTAR PROGRAMINA KATILAN DERİNCE BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ AYGÜN, "BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE BİR SEÇİMDEN DAHA ZAFERLE AYRILACAĞIZ" DEDİ.
AK Parti Derince İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Birlik ve beraberlik içerisinde bir seçimden daha zaferle ayrılacağız" dedi.
Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katılım yoğun oldu. Programda konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, tüm teşkilat mensuplarının Ramazan ayını tebrik etti. İlçe Başkanı Koray Merdan da AK Parti’nin başarısındaki en önemli unsurun teşkilatlarının gücü olduğuna vurgu yaptı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Kocaeli İl Koordinatörü Dora Kübra Yıldız ise AK Parti teşkilatlarının 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere hazır olduğunu belirtti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün konuşmasında, birlik ve beraberlik içerisinde bir seçimden daha zaferle ayrılacaklarını belirtti.