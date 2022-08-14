banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İşyeri hekimlerine müjde
İşyeri hekimlerine müjde
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı

Başkan Aygün aşure dağıttı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

KOCAELİ 14.08.2022, 10:12
Başkan Aygün aşure dağıttı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Derince Belediyesi tarafından her yıl Muharrem ayında geleneksel olarak düzenlenen aşure

programı bu yıl Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Programa Belediye Başkanı Zeki Aygün ve meclis üyesi Kenan Yalçın katıldı. Başkan Aygün, vatandaşlara aşure ikramında bulunarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu