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Başkan Aygün, Ankara’da temaslarda bulundu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Başkan Aygün, grup toplantısı öncesi görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Otoban Bağlantı Yolu projesi ile ilgili son durumu ve Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde devam eden çalışmaları aktardı.

KOCAELİ 28.10.2021, 13:26
Başkan Aygün, Ankara’da temaslarda bulundu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Başkan Aygün, grup toplantısı öncesi görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Otoban Bağlantı Yolu projesi ile ilgili son durumu ve Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde devam eden çalışmaları aktardı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği başkentte önemli temaslarda bulundu. İki gün boyunca gerçekleşen program kapsamında Başkan Aygün, ilk olarak Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ekim ayı meclis toplantısına katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılımlarıyla gerçekleşen meclis toplantısına katılan Başkan Aygün, "Toplantıda alınan kararların belediyelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Ankara’daki programlarının ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında TBMM’de gerçekleşen yerel ve ulusal gündeme dair önemli mesajların verildiği AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Başkan Aygün, grup toplantısı öncesi görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Derince D-100 Alt Geçit ve Liman Otoban Bağlantı Yolu projesi ile ilgili son durum ve tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında yapımı devam eden Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’ndeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bakan Özer’e ziyaret

Ankara temaslarında eğitim kampüsü projesi için de görüşmelerde bulunan Başkan Aygün, milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’i ziyaret etti. 2020 yılı içerisinde protokolü imzalanan kampüs okul projesiyle ilgili detayları Bakan Özer’e aktaran Başkan Aygün, projenin Derince’de eğitimin çıtasını yükselteceğini belirtti. Sırrıpaşa Mahallesi’nde 26 dönümlük alana yapılması planlanan kampüste 6 derslikli anaokulu, 32 derslikli ilkokul, 24 derslikli ortaokul, 24 derslikli lise, 1 kapalı spor salonu, açık spor alanları, konferans salonu ve kapalı otopark yer alacak.

Binali Yıldırım’dan projelere destek

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekili, önceki dönem Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a konuk oldu. Derince’de hayata geçen ve yapımı planlanan projelerle ilgili Yıldırım’a detaylı bilgi veren Başkan Aygün, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, "İstişare ettiğimiz projelerimize destek olacaklarını belirten başkanımıza ev sahipliği ve yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

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