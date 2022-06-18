Başiskele’ye yeni park ve oyun sahaları

Başiskele Belediyesi, kent genelinde yeni oyun ve spor alanları yaparak çocukların ve ailelerin güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

Başiskele’de çocukların ve ailelerin daha güzel, eğlenceli ve güvenli vakit geçirebilmeleri için Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Mahmutpaşa Mahallesine yeni çocuk parkı, Doğantepe Mahallesine ise yeni halı saha yapılıyor. Doğantepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde yapımına başlanan futbol sahasında sona yaklaşıldı. Halıları serilen ve kale direkleri dikilen sahanın etrafı kısa sürede tel örgülerle çevrilecek. Sahanın yanına yeni çocuk oyun grupları yerleştirilecek. Belediye ekipleri, Mahmutpaşa Mahallesi Gökçe Sokak’ta yer alan parkı da baştan sona yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalara başladı. Parkın zemin betonunu atan ekipler, kauçuk montajı ve aydınlatma çalışmaları için hazırlık yapıyor.