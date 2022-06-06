Başiskele’ye yeni park alanları yapılıyor

Başiskele Belediyesi, çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirmesi için yeni park alanları oluşturmaya devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde, son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokak’ta yaklaşık 2000 metrekare alan içerisinde 154 metrekare kauçuk zemin üzerine oyun grubu kuruldu. Ayrıca yürüyüş yolları da yapılan yeşil alana, oturma donatısı ve çevre düzenlemesi yapılıyor.