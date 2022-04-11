Başiskele’ye yeni park alanı

Başiskele Belediyesi tarafından Damlar Mahallesi’ne park alanı oluşturulacak.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Damlar Mahallesi Pelinsu Sokak’ta toplam 7 bin 300 metrekare alan üzerine yeni park alanı oluşturuluyor. Ekipler, proje aşaması tamamlanan yeni park alanında çalışmalara başlayarak ilk kazmayı vurdu. Çalışmalar çerçevesinde parka; çocukların ve gençlerin vakit geçirip eğlenebilecekleri 2 çocuk oyun grubu, 3 potalı basket sahası, futbol sahası, yeşil alanlar ve otopark alanları yapılacak. Parka ayrıca yetişkinlerin de komşularıyla birlikte güzel vakit geçirebilmeleri için kameriyeler ve banklar konulacak.