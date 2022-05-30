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Başiskele’ye yeni meydan

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi’ne Atatürk Meydanı yapmak için çalışmalara başladı.

KOCAELİ 30.05.2022, 14:03
Başiskele’ye yeni meydan

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi’ne Atatürk Meydanı yapmak için çalışmalara başladı.

Daha önce Barbaros Semt Meydanı ve Bahçecik Semt Meydanı’nı ilçeye kazandıran Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi’ne Atatürk Meydanı yapmak için çalışmalara başladı. Başiskele Belediyesi tarafından çalışmalara başlanılan Atatürk Meydanı toplamda yaklaşık 5 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Mahallenin çehresini güzelleştirecek modern ve estetik mimaride tasarlanan meydanda yeşil alanlar, oturma grupları, 30 araçlık otopark alanları ve özel tasarımlı 2.5 metre uzunluğunda led ışıklı Atatürk silueti görseli yer alacak. Teknik ekibiyle birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özlü, çalışmalar hakkında ekibinden bilgiler aldı.

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